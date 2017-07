Dylan Groenewegen definitief niet naar Profronde Westland

WATERINGEN - Giro-winnaar Tom Dumoulin en Tour-etappewinnaar Bauke Mollema zijn donderdag de grote publiekstrekkers bij het wielercriterium in Wageningen. Dylan Groenewegen komt zijn titel definitief niet verdedigen in de Profronde Westland, zoals de voormalige Wateringse Wielerdag sinds dit jaar heet.

De renner van LottoNL-Jumbo, die zondag zegevierde in de slotrit van de Tour de France , bereikte geen akkoord met de Westlandse organisatie. 'We hebben de kans gekregen, maar na zondag is zijn prijs verdubbeld. Het bedrag is van vier naar vijf cijfers gegaan. Dat past niet binnen ons budget en we gaan geen gekke capriolen uithalen', zegt voorzitter Marco Vijverberg.Alle andere profrenners die zijn vastgelegd, komen wél naar Wateringen. 'Mits er geen ongelukken gebeuren.' Dus zijn behalve Dumoulin en Mollema onder meer de regionale Tour-deelnemers Dylan van Baarle (Zoetermeer), Koen de Kort (Gouda) en Tom Leezer ('s-Gravenzande) te bewonderen in het Westland.Naast de nieuwe naam heeft het organisatiecomité dit jaar ook iets anders nieuws bedacht: een sprintcup. Voorafgaand aan de traditionele wielerronde wordt om 18.30 uur een koppeltijdrit gereden. Daarbij zijn tien toppers in een loting aan elkaar gekoppeld: Ramon Sinkeldam en Koen de Kort, Bauke Mollema en Jos van Emden, Niki Terpstra en Tom Leezer, Laurens ten Dam en Dylan van Baarle, en Tom Dumoulin en Lennard Hofstede.