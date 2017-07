VVD wil drugsbrigade om overlast te bestrijden

Foto: ANP

DEN HAAG - De VVD in de Haagse raad wil dat er stenger wordt opgetreden tegen drugsoverlast in de stad. Aanleiding zijn de cijfers die het CBS maandag naar buiten heeft gebracht. Van alle Hagenaars boven de 15 jaar heeft 5,9 procent overlast van drugshandel of drugsgebruik in de buurt.





Als oplossing stelt de VVD voor om een 'drugssquad' in het leven te roepen. In een persbericht noemt de partij dit 'een soort vliegende brigade die snelle interventies kan doen bij meldingen van drugsoverlast'. Zo'n squad zou dan moeten bestaan uit medewerkers van de politie en BOA's van de gemeente. De VVD wil nu weten of het college bereid is te investeren in een dergelijke squad en wat het college verder gaat doen om de drugsoverlast te verminderen.



Roosendaal op één



Het CBS deed onderzoek in alle gemeenten die meer dan 70.000 inwoners hebben. De meeste problemen in Nederland waren er volgens de ondervraagden in Roosendaal. Daar heeft 13,1 procent van de inwoners veel last van drugs.



Door: Redactie Correctie melden