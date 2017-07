Oranje-vrouwen glansrijk naar laatste acht op EK

DEN HAAG - Met het maximale aantal punten hebben de Nederlandse voetbalsters op het EK de kwartfinales bereikt. Ze wonnen maandagavond ook hun derde groepswedstrijd. België werd in Tilburg met 2-1 verslagen door de formatie van bondscoach Sarina Wiegman uit Den Haag.

Sherida Spitse benutte in de 27ste minuut een strafschop. Dat deed ze dinsdag ook al in het duel met Denemarken (1-0). De middenvelder droeg bij Oranje de aanvoerdersband, omdat de Naaldwijkse Mandy van den Berg was gepasseerd In de tweede helft kwam België langszij, doordat keepster Sari van Veenendaal zich verkeek op een hoge bal van de Belgische spits Tessa Wullaert. Een kwartier voor tijd maakte linkerspits Lieke Martens het winnende doelpunt met een van richting veranderd schot.Nederland is met negen punten uit drie wedstrijden als eerste geëindigd in groep A. Oranje treedt zaterdagavond aan in de kwartfinale. Tegenstander is dan in Doetinchem de nummer twee uit groep B. Dat wordt Zweden, Duitsland of Rusland.