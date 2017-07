West Wekker: Oranje-vrouwen bij laatste acht en melk tappen populair

REGIO - Goedemorgen! Ook deze dinsdag hebben we het laatste nieuws weer voor je op een rijtje gezet. Met onder meer de Nederlandse voetbalsters die op het EK glansrijk de kwartfinales hebben bereikt, het populaire rauwe melk tappen in Maasland en de Haagse VVD die wil dat er een speciale drugsbrigade komt.

Op het EK in eigen land hebben de Oranje-vvoetbalsters ook van België gewonnen. Het werd gisteravond in Tilburg 2-1. Negen punten uit drie wedstrijden, dat had bondscoach Sarina Wiegman uit Den Haag vooraf niet durven dromen . Nu is het afwachten wie zaterdag in Doetinchem de volgende tegenstander wordt.Bij de meeste boerderijen worden koeien gemelkt met machines. Maar wat gebeurt er daarna? Steeds populairder wordt het om de melk zelf te tappen en rauw te drinken. Zoals bij boerderij Hoeve Bouwlust in Maasland.Het percentage Hagenaars dat last heeft van drugshandel of drugsgebruik is volgens het CBS toegenomen van 3,8 procent in 2014 naar 5,9 procent. Daar wil de lokale VVD-fractie wat aan doen. De partij stelt voor een drugsbrigade in het leven te roepen die 'snelle interventies kan doen bij meldingen van drugsoverlast'.Dit jaar moet de Profronde Westland het stellen zonder Dylan Groenewegen. De wielrenner, die zondag nog een glorieuze zege boekte in de laatste Tour-etappe, komt zijn titel donderdag niet verdedigen in Wateringen. Hij is volgens de organisatie te duur geworden. Tom Dumoulin en Bauke Mollema geven wél acte de présence.Vrij veel bewolking met van tijd tot tijd buien, maar ook opklaringen. De wind zal toenemen, tot vrij krachtig langs de kust. Maximale temperatuur komt uit op 20 of 21 graden.