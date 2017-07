Man met hoogwerker van dak huis gehaald

Met behulp van een hoogwerker werd de verdachte van het dak gehaald. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een politiehelikopter hield mensen bij de Soestdijksekade in Den Haag in de nacht van maandag op dinsdag wakker. De heli was opgeroepen in verband met een mogelijke inbraak.

De verdachte bevond zich op het dak van een van de huizen. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse.



Met een hoogwerker werd de man van het dak gehaald. Hij is aangehouden.



