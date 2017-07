Brand in gebouw woningcorporatie snel onder controle

De brandweer had het vuur snel onder controle. (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - In het gebouw van woningcorporatie De Goede Woning aan de Storkstraat in Zoetermeer woedde in de nacht van maandag op dinsdag korte tijd brand.

Het vuur werd rond 5.00 uur ontdekt. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. De brandweer heeft het vuur geblust.



Rond 5.30 uur was de brand onder controle. De brandweer is nog bezig het gebouw te luchten.







