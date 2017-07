'Echte politieke insider en aardige vent', Willem Post over nieuwe Amerikaanse ambassadeur

DEN HAAG - Amerika-deskundige Willem Post is erg te spreken over Pete Hoekstra, die Donald Trump wil aanstellen als nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland. 'Een absoluut zwaargewicht'.

'Hoekstra is van oorsprong een Groninger. Als driejarig kind is hij geëmigreerd', weet Post. 'Hij is heel bekend van het Amerikaanse congres. Hij was een top zakenman. Hij had een meubelbedrijf en schopte het daarna heel ver in de politiek.'De 63-jarige Hoekstra zat onder meer in het Huis van Afgevaardigden en was actief in de Tea Party, een conservatieve groep binnen de Republikeinse Partij. Hij werd eerder genoemd als mogelijke nieuwe directeur van de CIA.De ambassadeursfunctie in Nederland kwam vrij omdat Timothy M. Broas in januari 2016 ontslag nam. Hij wilde meer tijd besteden aan zijn gezin en ging terug naar de Verenigde Staten.Post noemt Hoekstra 'een absoluut zwaargewicht'. 'Voor het eerst in 90 jaar krijgen we een echte politieke insider als ambassadeur. Geen diplomaat. Hij is een aardige vent, ik heb hem een paar keer ontmoet. Hoekstra heeft zoveel vrienden in de Amerikaanse Senaat, dat ik verwacht dat zijn benoeming geen probleem zal vormen.'