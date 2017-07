Aad de Mos gaat niet mee in hype Oranje-vrouwen: 'Technisch matig en onbeholpen'

DEN HAAG - Nederland is weer in de ban van Oranje. Waar het Nederlands elftal bij de mannen de laatste jaren teleurstelt, presteren de vrouwen boven verwachting. Ze plaatsten zich maandagavond voor de kwartfinale van het EK. Maar de Haagse oud-voetbaltrainer en -analyticus Aad de Mos is niet onder de indruk. 'Alleen Martens is geweldig.'

'Ik was heel enthousiast na de eerste poulewedstrijd tegen Noorwegen, maar je ziet het per duel minder worden', vertelt De Mos. 'Je ziet dat de meiden niet gewend zijn veel wedstrijden in korte tijd te spelen.'Toch werd na Noorwegen - dat met 1-0 werd geklopt - ook Denemarken met 1-0 opzij gezet. En België werd maandagavond in een uitverkocht en oranjegekleurd Koning Willem II-stadion met 2-1 verslagen 'Ik vond Oranje tegen België technisch matig voetballen', blikt De Mos terug. 'Veel spelers kwamen onbeholpen over. Alleen Lieke Martens speelt echt geweldig. Zij is een lust voor het oog. Ik snap wel dat zij komend seizoen bij Barcelona voetbalt.'Een van de grootste tegenvallers vindt de oud-coach van Ajax, PSV, KV Mechelen en Anderlecht Vivianne Miedema. 'Ik zou iemand anders de kans geven in de spits. Het komt er bij Miedema al drie wedstrijden niet echt uit.''Er wordt nu gehypet dat het allemaal zo geweldig is en leuk om naar te kijken', vindt De Mos. 'Waarschijnlijk gebeurt dit omdat het EK in Nederland plaatsvindt en er nu geen andere kampioenschappen plaatsvinden. Wimbledon is voorbij, de Tour de France nu ook.'Maar De Mos gaat volgende week wel weer naar de Oranje-vrouwen kijken, als ze in de kwartfinale staan. 'Tegen Noorwegen zijn ze goed weggekomen en tegen België hadden ze ook geluk dat een aantal kansen door de tegenstander niet werd benut, maar tegen betere tegenstanders kunnen ze verrassen.'In de volgende ronde wacht Nederland een confrontatie met Duitsland, Zweden of Rusland. De Mos hoopt op Zweden. 'Die heb ik liever als tegenstander dan Duitsland. Van Duitsland heb je pas gewonnen als ze in de bus zitten.'