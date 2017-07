'Vaste' wandelvienden na snurkterreur: 'Strandzesdaagse is relaxed'

WASSENAAR - Ze leerden elkaar vier jaar geleden kennen tijdens de Strandzesdaagse en sindsdien lopen ze de Strandzesdaagse ieder jaar samen: Pieter en Woutje. Ook dit jaar zijn ze present en lopen ze 140 kilometer, van Hoek van Holland naar Den Helder.

Maandagochtend werd er gestart in Hoek van Holland en liepen de 700 deelnemers naar Wassenaar. Dinsdag leidt de tocht de wandelaars van Wassenaar naar Noordwijk. Maar de weersomstandigheden zijn niet bepaald ideaal. De wind waait behoorlijk hard en de dag begon met regen.



'We zaten midden in die bui vanochtend', lacht Pieter. 'Maar ach, daar kun je je op kleden. Daar hebben we regenjassen voor en dat soort dingen.'



Tosti



Ook maandag moesten ze de regen trotseren. 'In de haven van Scheveningen', vertelt Woutje. 'Die bui was behoorlijk, maar toen zijn we een tosti gaan eten. Dus die tijd zijn we redelijk doorgekomen. Ik denk dat het vandaag wel zal meevallen met de regen, als ik naar de lucht kijk. We komen vandaag wel droog aan.'



Ze hebben de nacht van maandag op dinsdag doorgebracht op camping Duinrell. 'Ik heb niet lekker geslapen', verzucht Woutje. 'Maar dat kwam door overvliegende vliegtuigen en de regen die viel. Al met al was het een kort nachtje.'



Snurken



Tijdens zo'n overnachting leerden ze elkaar ook kennen, vier jaar geleden. 'We sliepen toen in Noordwijk. Onze tenten stonden toen aan weerszijden van iemand die onwijs snurkte', lacht Pieter. 'Wij stonden elkaar de ochtend daarna aan te kijken en ons af te vragen wie dat geluid had gemaakt. En toen zijn we die dag met elkaar opgetrokken. Gedeelde smart, is halve smart.'



'En sindsdien lopen we samen', vult Woutje aan. 'We spreken af hoe laat we starten en lopen door tot Den Helder. Daar zwaaien we elkaar uit en gaan we weer onze eigen weg.'



'Vierdaagse van Nijmegen te massaal'



Nu wacht hen nog vijf dagen wandelen op het strand. Dat verveelt niet, benadrukt Woutje. 'Ik woon op de Veluwe. Daar hebben we ontzettend veel bomen en geen zee en strand. Dan is het helemaal geweldig om één keer per jaar langs het strand te wandelen. Maandag liepen we 34 kilometer en vandaag 27. Dus niet zoveel. Dit is goed te doen.'



Ze heeft ook al drie keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. 'Maar die is te massaal', vindt Woutje. 'De Strandzesdaagse is heel relaxed.'



