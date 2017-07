Acrogymduo uit Monster maakt debuut op World Games: 'Dit vergeten we nooit meer'

REGIO - Voor de een is het een eerste ervaring op een groot podium, voor de ander is het het zoveelste grote sporttoernooi. De World Games zijn in volle gang in het Poolse Wroclaw. Van kanopolo tot trampolinespringen, onze regiogenoten laten zich op hoog niveau aan de wereld zien. Met wisselende kansen en verwachtingen.

Het acrobatische gymnastiekduo Djenti Verbrugge en Nicole Eykelenboom maakte zijn debuut op het wereldpodium. De twee jonge dames mochten maandag hun kunsten vertonen in de majestueuze Contennial Hall. De turnvloer ligt recht onder de koepel van de oude Hala Stulecia kathedraal. 'Echt prachtig. Dit vergeten we nooit meer. We zijn helemaal niet gewend om in zo'n grote hal onze wedstrijd te doen.'Het duo van DOS Monster werd zesde, en daarmee laatste, op het mondiale toernooi. Maar dit mocht de pret niet drukken: 'Dit was heel gaaf om mee te maken. We zijn gewoon tevreden met wat we hier hebben kunnen laten zien.'De World Games staan ook bekend als - let op- 'de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten.' Er wordt dus op zeer hoog niveau gepresteerd. Korfballers Mick Snel, Nick Piekaar, Jet Hendriks en Celeste Split van TOP Sassenheim zijn de verwondering al lang voorbij. Niet alleen zijn ze regerend landskampioen in een sport die in Nederland volle zalen trekt, internationaal hebben ze al WK’s en EK’s meegemaakt. Ze gaan dan ook alleen voor goud.De vier TOP-spelers hebben allemaal een basisplaats in Oranje en spelen dinsdagavond om het goud in de finale tegen Chinees Taipei. Dat land zorgde voor een verrassing door in de halve finale korfbalgrootmacht België te verslaan.Komende dagen komen er nog behoorlijk wat deelnemers uit onze regio in actie. De Goudse Afke van Leeuwen en Boy Vogelzang doen een gooi naar de medailles bij het jiu jitsu. De in Monster geboren wakeboardster Sanne Meijer is de topfavoriete voor het goud op het onderdeel freestyle. Charlotte Bakkes uit Honselersdijk maakt deel uit van het Nederlands kanopoloteam. En de Zoetermeerse Tara Fokké vormt met Carlijn Blekkink een duo bij het trampolinespringen.