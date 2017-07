Mysterie in Voorschoten: Waar komen deze oplaadkabels toch vandaan?

VOORSCHOTEN - De politie in Voorschoten is de draad kwijt en vraagt zich af waar toch die verzameling bontgekleurde kabels vandaan komt. Afgelopen weekeinde werden de kabels aangetroffen in de buurt van de Cor van Osnabruggelaan. Het gaat om snoeren waarmee een mobiele telefoon opgeladen kan worden.

De kabels lagen verspreid over het gras. Volgens de politie gaat het om spullen die nog ongebruikt zijn. Wie de eigenaar is van de bontgekleurde verzameling is dus niet bekend.De politie is daar zo nieuwsgierig naar, dat ze dinsdag via Twitter en Facebook mensen oproept zich te melden als ze iets weten. Mocht je dus iets weten over de herkomst van de kabels, dan ziet de politie in Voorschoten je telefoontje graag tegemoet. Hopelijk heeft degene die de kabels is verloren nog wel een reserve-exemplaar, anders wordt het lastig bellen...Het mysterie is opgelost. Een doos met kabels werd gestolen, terwijl een marktkoopman aan het in- en uitladen was. Iemand heeft ze teruggevonden en heeft dat bij de politie gemeld, zo laat deze aan Omroep West weten. De eigenaar zag zijn eigen spullen op de Facebookpagina van de politie en meldde zich. Hij komt zijn spullen op het bureau ophalen. Of de kabels het nog doen is niet bekend.