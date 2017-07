'Ze ontglippen negen van de tien keer', VVD hamert op actie tegen drugsoverlast

DEN HAAG - De drugsproblematiek in Den Haag is hardnekkig. Dat benadrukt het Haagse VVD-raadslid Ingrid Michon. Daarom pleit ze voor een 'drugssquad', een soort vliegende brigade die snelle interventies kan doen bij meldingen van drugsoverlast. 'Cijfers tonen aan dat er een tandje bovenop moet.'

'We moeten sneller interveniëren', vindt Michon. 'Je hoort van bewoners dat de handel gewoon onder hun raam plaatsvindt. Vaak door met jongeren op scooters. Die zijn binnen een halve minuut weer weg. Het is heel ingewikkeld voor de politie om die op heterdaad te betrappen.'De 'drugssquad' zou volgens haar een samenwerking moeten zijn van handhavers en politie, die de ogen en oren in de wijk vormen. 'Die moeten er bovenop zitten zodat je de drugshandelaren in de kraag grijpt. Want ze ontglippen negen van de tien keer.'Uit CBS-cijfers blijkt dat het aantal Hagenaars dat drugsoverlast ervaart, is gestegen van 2,8 naar 5,9 procent. 'Zorgelijk hoog', vindt Michon. 'Dit geeft eens te meer aan dat er steviger moet worden opgetreden dan voorheen. Het is nog niet genoeg wat we nu doen. Deze cijfers tonen aan dat er een tandje bovenop moet.'Volgens Michon is de toename van de drugsoverlast niet te wijten aan de bezuinigingen bij de politie. 'Er gaat een hardnekking verhaal rond dat dit zo is, maar er is voldoende politie. Ook hier in Den Haag. Er zijn veel meer wijkagenten dan de landelijke norm. Het is gewoon een hardnekking probleem. Als het simpel op te lossen was, was het probleem allang verdwenen.'