Zoektocht met sonarboot in Leidse gracht naar vermiste student

De vermiste Leidse student Youngmin Kwon (Foto: Politie Leiden)

Hij werd zondagochtend voor het laatst gezien bij een discotheek aan de Langebrug en liep richting het Rapenburg. De politie heeft in die omgeving naar Kwon gezocht.Kwon is van Koreaanse afkomst. Hij droeg op het moment van zijn verdwijning een beige broek, een wit t-shirt en grijze sportschoenen van het merk Nike. Hij is 1.72 meter lang en weegt zo'n 80 kilo. Hij is als vermist opgegeven door het International Student Network Leiden.