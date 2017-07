Levensgevaarlijk: Politie waarschuwt voor ongevraagde drugs per post

Afbeelding: Facebook/Politie Loosduinen

DEN HAAG - De politie eenheid Den Haag waarschuwt voor drugs die per post worden opgestuurd aan nietsvermoedende inwoners van onze regio. De afgelopen dagen zijn in het Haagse stadsdeel Loosduinen twee van dergelijke brieven bij argeloze burgers op de deurmat beland. 'Je moet er niet aan denken dat je kind zoiets openmaakt en ervan gaat snoepen', zegt een politiewoordvoerster tegen Omroep West.

Het is niet voor het eerst dat dergelijke brieven worden verstuurd. 'Het is de afgelopen tijd al een paar keer eerder voorgekomen', zegt de woordvoerster. In welke plaats de brieven toen beland zijn, kon zij niet zeggen. Wel was het een stuk buiten Den Haag. De politie tast in het duister wie de afzender van de brieven is.



'We hebben totaal geen idee wie erachter zit. Dat is voor ons ook een groot raadsel.' Ook het motief is onduidelijk. Waarom zou je mensen ongevraagd een brief met drugs sturen? 'Dat is voor ons ook de grote vraag. We doen uitgebreid onderzoek naar deze brieven en hebben ook contact met andere korpsen om te kijken of dit ook in de rest van het land speelt.'



Brieven niet te herkennen



Mensen die ook zo'n brief krijgen, moeten de enveloppe zo min mogelijk aanraken. 'Dan kunnen bijvoorbeeld zoeken naar vingerafdrukken. De technische recherche gaat er dan mee aan de slag. Dus blijf er dan zo veel mogelijk van af en neem contact met ons op', luidt het advies. Sowieso kun je maar beter voorzichtig zijn als je geen post verwacht, benadrukt de woordvoerster. 'De brieven zijn ook niet te herkennen. Het is niet steeds een bepaalde enveloppe ofzo.'



'We nemen alle meldingen serieus en alle informatie is zeer welkom', voegt de politiewoordvoerster eraan toe. Voor zover bekend is er niemand ziek geworden van de drugs. Wat er precies in de enveloppen zit, kon de woordvoerster niet zeggen. Wel is duidelijk dat het gaat om verschillende soorten drugs, zo laat zij aan Omroep West weten.