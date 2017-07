Politie Gouda gaat strijd aan met 'vakantie-inbraken'

GOUDA - De politie in Gouda zet deze zomervakantie zo'n 10 tot 15 mensen extra in om inbraken te voorkomen.Traditiegetrouw is de zomerperiode een goede tijd voor inbrekers. 'De helft van de inbraken die afgelopen weken werd gepleegd was een vakantie-inbraak', zegt de Goudse teamchef Hans Blaauw.

Zodra de vakantie begint, slaan ook inbrekers hun slag. 'De eerste week van de vakantie schoten de aantallen omhoog. Daarom hebben we versterking aangevraagd. Mensen van het paraat peleton gaan ons deze zomer helpen,' zegt Hans Blaauw.In Gouda wordt relatief veel ingebroken . In 2017 werden 20 tot 25 procent meer inbraken gepleegd dan vorig jaar. Vooral in de wijk Goverwelle is het vaak raak. 'Daar staan ook veel huizen en de wijk is onoverzichtelijk, veel kleine straatjes, veel groen, ideaal voor inbrekers,' legt Blaauw uit.De extra agenten lopen nu een week rond in Gouda en met succes. 'Afgelopen weekend hadden we slechts een poging tot inbraak. Dat is echt fors minder dan daarvoor,' vertelt de teamchef trots, 'nu moeten we dit volhouden'.De politie in Gouda benadrukt dat bewoners ook zelf veel kunnen doen om inbraken te voorkomen. 'Stel je buren op de hoogte van je vakantieplannen, zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden. Zorg voor goede buitenverlichting , laat je brievenbus door iemand legen.'In Gouda kunnen vakantiegangers zich ook aanmelden voor de vakantieservice. 'Op de site van de gemeente Gouda geef je je adres door voordat je vertrekt. Toezichthouders en de politie houden dan extra toezicht op je huis', legt Hans Blaauw uit.