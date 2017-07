Zorggroep Florence schrapt banen: 'Maar hebben veel mensen kunnen herplaatsen'

RIJSWIJK - Zorggroep Florence uit Rijswijk heeft zo'n 120 banen - 87 fte - geschrapt. De ouderenzorginstelling exploiteert verpleeg- en verzorgingshuizen en een thuiszorgbedrijf in Den Haag en omstreken.

'Maar veel mensen hebben we kunnen herplaatsen', vertelt een woordvoerster. Ze wijst onder meer op de locatie Loosduinse Hof in Den Haag, dat vanwege renovatie sluit. 'Bijna al die medewerkers zijn binnen Florence herplaatst. Een aantal is uit eigen beweging vertrokken, onder meer omdat zij de pensioengerechtige leeftijd hadden bereikt.'Vorig jaar stond Zorggroep Florence op de lijst van ondermaats presterende ouderenzorginstellingen, die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceerde.Volgens RTL blijkt uit de jaarrekening blijkt dat Zorggroep Florence afgelopen jaar in financieel zwaar weer terecht is gekomen. De instelling boekte een verlies van 11,7 miljoen euro.