'Rapper Haagse groep SFB aangehouden met geladen wapen'

DEN HAAG - Een van de leden van de Haagse rapgroep Strictly Family Business (SFB) zou zaterdag in Amsterdam zijn opgepakt met een geladen pistool. Volgens het Parool gaat het om Kaene M.

Het Openbaar Ministerie kon bevestigen dat er zaterdag een man van twintig is aangehouden vanwege wapenbezit in Amsterdam-Zuidoost maar kon niet zeggen of het om de Haagse rapper ging.De groep trad zaterdag op, op een festival in het Arenapark in Amsterdam-Zuid-oost. Volgens het Parool werd M. na het optreden aangehouden.Vrijdag zou de politie ook al zijn binnengevallen bij een optreden van SFB in Zaandam. Toen zou M. zelf de politie gebeld hebben omdat hij bedreigd werd, meldt de krant. Twee bezoekers zouden daarbij zijn aangehouden.Drie leden van SFB zaten afgelopen jaar maanden in de cel vanwege een filmpje waarin ze seks hadden met een minderjarig meisje.