ADO naar China: bijdrage leveren aan en profiteren van Chinese voetbalgekte

DEN HAAG - ADO Den Haag reist woensdag voor vijf dagen af naar China. In Beijing bereidt de voetbalselectie zich verder voor op de start van de competitie en probeert de Haagse leiding meer Chinese contacten op te doen. 'We weten dat voetbal 'hot' is in China. Met ADO Den Haag willen wij daar een bijdrage aan leveren en van profiteren', zegt ADO-directeur Mattijs Manders.

'Commercieel zitten er ook doelen aan vast. We gaan meerdere partijen ontmoeten. Die vertellen wij meer over ADO Den Haag en voetbal in Nederland. Wij vertellen hoe aantrekkelijk het kan zijn om samen te werken', vervolgt Manders. 'Honderdduizenden Chinezen volgen via streams de wedstrijden van ADO Den Haag. Dat komt omdat veel mensen weten dat ADO Den Haag een club is met een Chinese eigenaar. Dat moeten we dan maar eens aan den lijve ondervinden wat dat concreet betekent.'Terwijl de leiding van de Haagse club meerdere commerciële afspraken heeft staan, bereidt de selectie van Fons Groenendijk zich verder voor op de start van de competitie. Naast de dagelijkse trainingen op Chinese bodem staat er zaterdag een oefenwedstrijd gepland tegen Beijing EnterPrises. Deze club komt uit op het tweede niveau van China. De wedstrijd begint om 13.30 uur Nederlandse tijd.Naast het sportieve programma maakt de selectie ook een uitstap naar De Verboden Stad en naar de Chinese Muur. Omroep West reist de gehele trip achter ADO Den Haag aan doet via alle kanalen dagelijks verslag. Op 11 augustus zendt TV West een documentaire uit over de trip van ADO Den Haag naar China. De eerste aflevering is om 17.00 uur te zien.