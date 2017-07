Mag terreurverdachte Laura H. proces in vrijheid afwachten?

Laura zit onherkenbaar in een grijs hokje tijdens laatste zitting | Afbeelding: ANP

DEN HAAG - Terreurverdachte Laura H. hoort woensdagmiddag of zij haar proces in vrijheid mag afwachten. De 21-jarige Haagse keerde vorige zomer terug uit Syrië en Irak. Ze was daar naartoe gereisd met haar man en twee kinderen. Sinds haar terugkomst in Nederland zit ze vast.





Maar tijdens de zitting op 20 juli bleek dat het OM hiervoor geen bewijs hiervoor kan vinden en dat dit scenario niet verder onderzocht wordt. Toen de advocaat van H. opnieuw om haar voorlopige vrijlating vroeg, verzette het OM zich daar niet langer tegen.



Nog steeds verdachte



Het OM wil wel dat er aan een eventuele voorlopige vrijlating voorwaarden verbonden worden. Zo zou H. een enkelband moeten dragen, mag ze geen contact zoeken met de media en moet ze praten met een islamdeskundige. H. beloofde tijdens de zitting in tranen dat zij zich aan de voorwaarden zou houden.



Dat H. in vrijheid haar proces zou mogen afwachten, betekent niet dat zij niet meer vervolgd wordt. Zij wordt nog wel verdacht van deelname en het voorbereiden van deelname aan een terroristische organisatie. Ook zijn er volgens de aanklager nog veel vragen niet beantwoord, vooral



Strafeis lager



De straf die het Openbaar Ministerie zal eisen zal wel lager uitvallen nu ze niet verdacht wordt van het plannen van een aanslag. 'Maar wat nu overblijft, zijn nog zeer serieuze strafbare feiten', zei landelijk terrorisme-officier van Justitie Ferry van Veghel, na de laatste zitting. 'En daar zal ook een serieuze strafeis op volgen.'



De inhoudelijke behandeling van het proces zal ergens aan het eind van de zomer plaatsvinden.



LEES OOK: Jihadbruid Laura Hansen waarschijnlijk op vrije voeten

Het grootste deel van haar detentie bracht H. door op een speciale terroristenafdeling van de gevangenis in Vught . Het Openbaar Ministerie hield er rekening mee dat ze was teruggekeerd om een aanslag te plegen in Nederland.Maar tijdens de zitting op 20 juli bleek dat het OM hiervoor geen bewijs hiervoor kan vinden en dat dit scenario niet verder onderzocht wordt. Toen de advocaat van H. opnieuw om haar voorlopige vrijlating vroeg, verzette het OM zich daar niet langer tegen.Het OM wil wel dat er aan een eventuele voorlopige vrijlating voorwaarden verbonden worden. Zo zou H. een enkelband moeten dragen, mag ze geen contact zoeken met de media en moet ze praten met een islamdeskundige. H. beloofde tijdens de zitting in tranen dat zij zich aan de voorwaarden zou houden.Dat H. in vrijheid haar proces zou mogen afwachten, betekent niet dat zij niet meer vervolgd wordt. Zij wordt nog wel verdacht van deelname en het voorbereiden van deelname aan een terroristische organisatie. Ook zijn er volgens de aanklager nog veel vragen niet beantwoord, vooral over haar terugreis. De straf die het Openbaar Ministerie zal eisen zal wel lager uitvallen nu ze niet verdacht wordt van het plannen van een aanslag. 'Maar wat nu overblijft, zijn nog zeer serieuze strafbare feiten', zei landelijk terrorisme-officier van Justitie Ferry van Veghel, na de laatste zitting. 'En daar zal ook een serieuze strafeis op volgen.'De inhoudelijke behandeling van het proces zal ergens aan het eind van de zomer plaatsvinden.

Door: Sander Knura Correctie melden