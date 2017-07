TU Delft lanceert Nuna9

DELFT - In oktober hopen ze er wereldkampioen mee te worden in de World Solar Challenge: 3000 kilometer door Australië op zonne-energie. Dinsdag werd het nieuwe racemonster van de TU Delft gelanceerd: de Nuna9.

Vorig jaar werd het team van Delft wereldkampioen met de Nuna8. De nieuwe auto is volgens de makers stabieler en gebruikt minder energie.De World Solar Challenge in Australië is een prestigieuze wedstrijd met zonneauto's. De deelnemers moeten ongeveer 3000 kilometer door de Australische woestijn rijden, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden. De wedstrijd duurt een week.