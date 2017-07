TU Delft lanceert Nuna9: coureurs bereiden zich voor in de sauna

DELFT - In oktober hopen ze er wereldkampioen mee te worden in de World Solar Challenge: 3000 kilometer door Australië op zonne-energie. Dinsdag werd het nieuwe racemonster van de TU Delft gelanceerd: de Nuna9.

Vorig jaar werd het team van Delft wereldkampioen met de Nuna8. De nieuwe auto is volgens de makers stabieler en gebruikt minder energie.'De Nuna9 is ook een stuk lichter dan de vorige versie,' vertelt Sander Koot, teamleider van de 16 TU-studenten die het hele jaar keihard hebben gewerkt aan de zonnewagen.Dit jaar zijn er drie vrouwelijke coureurs die de Nuna9 naar de finish gaan rijden. 'Wij zijn het lichtst dus kwam het team bij ons uit,' zegt Lisanne de Rooij. 'Deze Nuna weegt 135 kilo, ons gewicht wordt aangevuld tot 80 kilo dat is het meest aerodynamisch,' legt ze uit.De World Solar Challenge in Australië is een prestigieuze wedstrijd met zonneauto's. De deelnemers moeten ongeveer 3000 kilometer door de Australische woestijn rijden, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden.Om te wennen aan de extreme hitte hebben de drie vrouwelijke coureurs al heel wat saunabezoekjes achter de rug. 'Dat is de beste manier om de hitte te tackelen,' vertelt De Rooij. 'Nog een aantal testritten en een beetje bijschaven en dan vertrekken we in oktober naar Australie om hopelijk nog een keer de Solar Challenge te winnen,' aldus Lisanne de Rooij.