Kunstwerk van 10 ton wordt verplaatst

Het kunstwerk wordt verplaatst. Foto WOS

HONSELERSDIJK - Een blikvanger is het zeker, de verroeste tulp langs de veilingroute in Honselersdijk? Maar het kunstwerk gaat verhuizen. De tulp krijgt een nieuwe plek langs de nog te openen Verlengde Veilingroute in Naaldwijk.





In de nacht van woensdag op donderdag gaat het vervoer daadwerkelijk plaatsvinden. Langs de route zijn lantaarnpalen en verkeersborden weggehaald.



Dinsdag zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Het gevaarte van bijna tien meter hoog en 6.5 meter breed wordt in zijn geheel naar de nieuwe plek gebracht. In totaal weegt het kunstwerk zo'n tien ton. De route naar de nieuwe plek wordt nog wel een spannende, want het zijn smalle wegen die naar de nieuwe stek in Naaldwijk leiden.