Bertens na toernooiwinst ook in Zweden in topvorm

DEN HAAG - Kiki Bertens is hot. De beste Wateringse tennisster won vorige week het toernooi van Gstaad en heeft nu zonder moeite de tweede ronde in Bastad bereikt. Ze versloeg de Duitse Carina Witthöft met 6-1 6-4.

In de tweede ronde speelt Bertens tegen Barbora Krejcikova uit Tsjechië. Die lijkt ook in topvorm te zijn, want ze gunde haar Duitse tegenstandster Annika Beck geen enkele game: 6-0 6-0.Ook Arantxa Rus haalde de tweede ronde in de Zweedse stad. De speelster uit Monster versloeg Patricia Maria Tig met 6-2 6-3. In de volgende ronde treft Rus de als zevende geplaatste Katerina Siniakova.