Vermiste Leidse student niet gevonden met zoekactie

LEIDEN - Youngmin Kwon is nog altijd vermist. Er werd met een sonarboot en een politiehond gezocht naar de Leidse student die zondagnacht voor het laatst is gezien.

Dat meldt mediapartner Unity.nu. Kwon was op stap geweest in de Next in Leiden en is daarna rond 4.00 uur in de nacht gezien op de Langebrug richting het Rapenburg.Kwon is 25 jaar oud en droeg in de nacht van zaterdag op zondag een wit shirt, een korte broek en grijze sportschoenen van Nike. Hij is ongeveer 1,72 meter groot. Hij woont in de Tuinstadwijk in Leiden.