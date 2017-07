Lichaam vermiste Leidse student gevonden

Het lichaam is gevonden in het Galgewater. Foto AS Media

LEIDEN - De vermiste Leidse student Youngmin Kwon is overleden. Zijn lichaam werd dinsdagmiddag in het Galgewater in Leiden gevonden.





De student was op stap geweest in de Next en voor het laatst gezien op de Langebrug richting het Rapenburg.







Kwon (25)