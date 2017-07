Leegstand in Bodegraven zorgt voor problemen: 'Ik heb geen computer om dingen te bestellen'

BODEGRAVEN - Dichtgetimmerde ramen en rolluiken tegen de gevel: veel winkels in het centrum van Bodegraven staan leeg. Een schrikbeeld voor de gemeente en de ondernemingsvereniging. Ook inwoners balen: 'Je moet nu vaak naar Alphen of Gouda om al je spullen te halen, dat is gewoon lastig.'

De gemeente is al vanaf december bezig om de leegstand aan te pakken. In een speciale 'centrumvisie' presenteerde wethouder Dirk-Jan Blok (CDA) een gedetailleerd plan, maar tot nu toe zorgt dat nog niet voor een toestroom van nieuwe winkels. Er trekken zelfs meer zaken weg.'Ik heb geen toverstokje waarmee ik winkels kan vullen', laat Blok lachend weten. 'Het lijkt misschien alsof er niks gebeurt, maar dat klopt niet. We hebben al een aantal concrete maatregelen genomen om Bodegraven aantrekkelijker te maken. Zo proberen we het dorp leuker aan te kleden door het plaatsen van bloembakken en organiseren we meer evenementen in het centrum', zegt Blok.Ondanks de maatregelen staan er nog steeds veel winkelpanden leeg, tot teleurstelling van inwoners. 'Heel jammer dat er zo veel winkels dicht zijn. De verkoop gaat op een andere manier dan vroeger, want iedereen bestelt op het internet. Alleen ik heb geen computer en kan daarom niks bestellen', vertelt een oudere dame.Een andere man vult haar aan: 'Ik woon al heel mijn leven in Bodegraven, en je ziet dat het winkelaanbod kleiner wordt. Voor de dagelijkse boodschappen zijn er nog volop mogelijkheden, maar als je wat grotere, specifiekere dingen zoekt, dan moet je toch naar een stad in de buurt. Er is bijvoorbeeld nog maar één kledingzaak voor heren. Heel frustrerend.'