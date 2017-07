Heemskerk tijdens WK uitgeschakeld op 200 meter vrije slag

Foto: ANP

ROELOFARENDSVEEN - Femke Heemskerk is er tijdens de WK zwemmen in Boedapest niet in geslaagd de finale te halen van de 200 meter vrij. De zwemster uit Roelofarendsveen zwom in haar halve finale de vierde tijd, maar haar 1.56,50 bleek niet genoeg voor de eindstrijd.





Ze bleek de negende tijd op de klokken te hebben gezet. 'Ik had heel graag de finale willen zwemmen, maar het is helaas net niet gelukt. Negende,' zei ze bij de NOS. De 31-jarige zwemster, die na de dramatisch verlopen Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro weer terugkeerde onder de vleugels van coach Marcel Wouda in Eindhoven, ging wel aanzienlijk sneller dan dinsdagochtend in de series.Toen zette Heemskerk met 1.57,06 de zevende tijd neer. Ze dook daar 's avonds ruim een halve seconde onder, maar het bleek net niet genoeg om de finale te halen. Zondag won Heemskerk met de estafetteploeg brons op de 4x100 meter vrije slag.