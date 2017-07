Haase gaat Bertens achterna in Gstaad

DEN HAAG - Doet Robin Haase deze week hetzelfde als Kiki Bertens vorige week? Bertens won het WTA-toernooi in Gstaad, Haase haalde dinsdag de tweede ronde van de mannenvariant.

Dat deed de Hagenaar ten koste van Renzo Olivo. Haase was met 6-1 6-4 te goed voor de Argentijn, die op Roland Garros nog won van topspeler Jo-Wilfried Tsonga.Haase haalde al twee keer de finale in Gstaad. De wedstrijd werd een paar uur onderbroken wegens aanhoudende regen, maar dat deerde de Nederlander niet. In de tweede ronde stuit hij op de winnaar van de wedstrijd tussen de Braziliaan Thiago Monteiro en Alexander Dolgopolov uit Oekraïne.