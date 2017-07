Waarom vrouwenvoetbal leuker is dan mannenvoetbal

DEN HAAG - 'Honderd keer leuker om te zien dan mannenprofs!', 'Ik vind dit top!' en: 'Ze gaan uit hun dak! Het zijn zomaar wat reacties op de Facebookpagina van Omroep West over de Nederlandse voetbalvrouwen. Het voetbal van de dames is volgens veel van onze volgers leuker dan dat van hun mannelijke collega's. En wel om deze redenen.

Lachende gezichten, feestende supporters en miljoenen televisiekijkers. Het EK vrouwenvoetbal is één groot festijn, en het is nog lang niet afgelopen. Oranje staat na de overwinnig van maandag op België in de kwartfinale. Diana Steijn kijkt graag naar de energie van de vrouwen. 'Ik zie liever de vrouwen en hun enthousiasme!', schrijft ze.Zeker niet alleen vrouwen kijken met veel plezier naar het EK. 'Power girls!, zegt Paul Gillisse. 'Ik kijk iedere minuut en verveel me geen moment.'In het mannenvoetbal is de schwalbe een bekend begrip. Vallen in het strafschopgebied om zo een penalty te krijgen. Dit toernooi is daar niets van te zien, stelt onder anderen Carla Molenaar. 'Dit is een verademing. Geen aanstellerij en schwalbes...' Ook Tineke de Leeuw kijkt met plezier: 'Geen schwalbes, geen kaarten aannaaien, gewoon vallen en weer opstaan.'Jeffrey Lipman kijkt ook liever naar de vrouwen dan naar de mannen. 'Ze liggen niet de hele tijd na een klein tikkie.' En Froukje Cnossen gaat nog iets verder: 'De scheidsrechter hoeft niks te doen. Mannen zijn van die watjes. Worden ze gevloerd, gaan ze helemaal uit hun dak. Vrouwen: leuk om te zien, ga zo door!'Voetbaltrainer Aad de Mos is nog niet overtuigd . Hij noemt het spel van de dames 'technisch matig en onbeholpen'. Dat is tegen het zere been van velen. Hans Bulsing bijvoorbeeld. Hij kijkt met plezier. 'Lekker va banque', schrijft hij. 'Nee, dat balletje breed en balletje terug is leuk om naar te kijken', verwijst hij naar de mannen.Ellen van Es kijkt er ook zo naar en is ook onder de indruk van de fysieke hardheid van de dames. 'Ze voetballen véél beter en zijn keihard op punten waar kerels liggen te kermen en te piepen!! Kom nou... Die dames spelen super!!'Toch is de kans dat de vrouwen van het mannelijke Oranje winnen misschien niet zo groot. Maar is dat erg? Sommige kijkers ergeren zich in ieder geval niet tijdens het kijken. 'De laatste wedstrijden van de mannen ben ik in slaap gevallen', schrijft iemand. En: 'De mannen vullen alleen hun zakken', is te lezen.Joesjoes Sietzema ziet bij de dames een echt team: 'Het kan zijn dat vrouwenvoetbal niet zo technisch of krachtig is, maar er staat wel een team zonder echte ego's.' Christa Valkenburg heeft een opmerking die ook als levensles op te vatten is: 'Het gaat niet altijd om de techniek, daar win je het niet mee, maar het gaat om de spirit en de geestdrift, waar je ver mee kan komen.'