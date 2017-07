Prijzen op Haags terras zijn hoog en stijgen hard

DEN HAAG - Een rondje op een terras in Den Haag is bijna het duurst van heel Nederland. Alleen in Amsterdam betaal je meer voor twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé. Dat blijkt uit een onderzoek van Van Spronsen & Partner.

In Amsterdam kost zo'n rondje 24,25 euro, in Den Haag 23,58. Maar als het zo doorgaat kan het zomaar gebeuren dat het duurste rondje in de toekomst hier te halen is. De prijs steeg het afgelopen jaar namelijk 4,3 procent, in Amsterdam met 2,8 procent.Het terras in Zoetermeer staat op de zevende plaats als het gaat om de duurste terrassen van ons land. De prijs steeg daar het laatste jaar met 3,1 procent. In Leiden werd een rondje 0,5 procent duurder. In elf steden is een rondje duurder dan in de stad van burgemeester Henri Lenferink.Het goedkoopste rondje van alle grote steden vind je in Zwolle, daar ben je 21 euro kwijt voor de acht drankjes bij elkaar.