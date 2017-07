West Wekker: Haags terras is duur en komt Laura H. vrij?

DEN HAAG - Goedemorgen deze woensdag! Lekker geslapen? Mooi zo. Er staat weer een mooie dag op je te wachten. Dit is je West Wekker met het belangrijkste nieuws!

Terreurverdachte Laura H. hoort vanmiddag of zij haar proces in vrijheid mag afwachten. Ze kwam vorig jaar terug uit Syrië, waar ze met haar man en kinderen was. Het Openbaar Ministerie hield er rekening mee dat ze was teruggekeerd om een aanslag te plegen in Nederland. Ze wil zelf dolgraag vrijkomen. 'Ik begin moe en gek te worden', zei ze.Duurder dan een rondje op een Haags terras wordt het bijna niet. Alleen in Amsterdam betaal je meer. Gezellig is het natuurlijk wel, maar wil je nou echt graag naar een goedkoop terras, ga dan naar Zwolle.Minder leuk nieuws kwam er uit Leiden. Daar was een student vermist. Die werd gisteren in het water gevonden.ADO Den Haag bereidt zich voor op het nieuwe voetbalseizoen en doet dat in China. Omroep West is daarbij. Volg onze kanalen voor alle ADO-updates! Het weer : Het wordt 22 tot 23 graden en het blijft droog. Terrasweer dus, ook al is het Haagse terras misschien niet het goedkoopst. Proost!