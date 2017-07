Scooterrijder gewond na aanrijding

De scooterrijder is naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: AS Media)

DEN HAAG - Een scooterrijder is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Den Haag. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Melis Stokelaan met de Moerweg.

Volgens getuigen wilde de auto linksaf slaan, terwijl de scooter rechtdoor reed.



Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hij was wel aanspreekbaar. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.



