Auto brandt uit, op hol geslagen toeter maakt buurt wakker

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de Rijnauwenstraat in Moerwijk in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een geparkeerde auto in vlammen opgegaan.

De brand brak rond kwart voor vier uit. Buurtbewoners schrokken wakker van meerdere kleine explosies en een op hol geslagen toeter. Toen zij uit het raam keken, zagen zij de vlammen.



De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.



