Opvallend veel bruinvissen aangespoeld op strand Westland

MONSTER - Op het Westlandse strand zijn dinsdag zeker vier dode bruinvissen aangespoeld: een op 's-Gravenzande en drie bij Monster. Bij het Haagse Duindorp lag een vijfde exemplaar.

Het aanspoelen van dode bruinvissen is geen zeldzaamheid, maar vijf stuks op een dag komt volgens mediapartner WOS niet vaak voor. Het Reddingsteam Zeedieren Nederland heeft de dieren afgevoerd.'De dieren waren allemaal in verregaande staat van ontbinding', laat het Reddingsteam Zeedieren Nederland weten.De bruinvis is geen vis, maar een zoogdier. De bruinvis is familie van de dolfijn, maar bruinvissen zijn kleiner.