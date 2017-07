'Jonge misdienaars misbruikt in Poeldijk'

POELDIJK - Vijf jonge misdienaars werden in de jaren '60 misbruikt door een pater in een katholiek bejaardenhuis in Poeldijk. Dit zegt Wim van Zijl tegen het AD. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de kamer van de - inmiddels overleden - priester, in de biechtstoel en de sacristie.

Een van de slachtoffers werkte bij Van Zijl in zijn tuindersbedrijf. Volgens hem 'brulde die jongen dat hij niet naar huis wilde omdat zijn ouders zijn verhaal niet geloofden'. Een half jaar later dreef de jongen dood in de zee.Volgens Van Zijl - die dit aan de orde brengt in zijn boek Het Rijke Poeldijkse Roomse Leven - raakten ook drie andere slachtoffers zo getraumatiseerd dat ze in hun tienertijd voor zelfdoding kozen. Het vijfde slachtoffer ging op straat zwerven in Amsterdam. Hij schuwde volgens Van Zijl levenslang zijn ouders en Poeldijk uit angst dat hij voor viezerik werd aangezien. Hij is inmiddels overleden.Volgens het AD , dat Van Zijl woensdag aan het woord laat, was het misbruik decennialang een publiek geheim in Poeldijk, maar wil Van Zijl hier niet langer mee leven.Volgens Van Zijl verbood de pater de slachtoffers over het misbruik te praten. De plaatselijke parochiepastoor zou de misstanden hebben weggewuifd en de ouders van de kinderen zwijgplicht hebben opgelegd.Volgens het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK is in 2010 twee keer melding gemaakt van de misstanden in Poeldijk. Liesbeth Sanders van het meldpunt laat in de krant weten dat er geen nader onderzoek naar deze meldingen is gedaan omdat het onder de klachtenprocedure van het meldpunt niet mogelijk was voor nabestaanden om een klacht in te dienen.Volgens het bisdom Rotterdam zijn geen andere meldingen over deze verdachte binnengekomen. Bisschop Hans van den Hende spreekt in het AD van een 'ernstige gebeurtenis'.