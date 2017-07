COLUMN: Strand

WESTLAND - Het mooiste uitje in de zomervakantie is toch wel: naar het strand! Zo heerlijk, om vlakbij de kust te wonen. Soms gaan we alleen een ochtendje, soms een hele dag, en soms pas aan het einde van de dag. Om lekker iets te eten en te genieten van de zonsondergang.

Ik kan me herinneren dat we vroeger uren doorbrachten met ons gezin op het strand. Op de fiets erheen, broodjes mee die we vervolgens met zand ertussen opaten. Of pelpinda’s. Een enkele keer kochten we een patatje, wat een feest!De laatste jaren is de strandvreugde voor mij echter verminderd. Aan het einde van de middag ga ik liever niet meer. Eten op het strand? Nee, dat durf ik niet. En ik ga al helemaal niet in de buurt van een prullenbak zitten. Waarom niet? Ik ben bang voor meeuwen.Eigenlijk ben ik bang voor alle vogels, eenden, kippen en fladderende beesten. Met name de beesten die dichtbij mijn hoofd fladderen. Een vlinder vind ik al lastig. Als je me echt wil pesten moet je me met een handje broodkruimels op de Dam zetten, tussen de duiven.Maar meeuwen zijn helemaal eng. Ze zijn groot en brutaal en komen met hele hordes aanvliegen. Nu was ik al bang voor meeuwen voordat het een echte plaag was. Ik kan me herinneren dat ik vroeger ook angstvallig om me heen keek als ik die pinda’s moest pellen. Alleen de boze glurende oogjes bezorgden mij al kippenvel.Inmiddels ben ik niet de enige meer die bang is voor meeuwen. Het zijn er zoveel!! Het lijkt wel of ze steeds slimmer en brutaler worden. En bellen ze elkaar ofzo, als je een patatje haalt op het strand? Voor je het weet zit de hele familie meeuw om je heen! Ze zijn niet bang om een boterham uit je handen te grijpen of kinderen met een bakje patat aan te vallen. Vreselijk! Uiteraard heb ik de angst ook op mijn kinderen overgedragen, waardoor we gedoemd waren op stranddagen in de auto te eten.Gelukkig heb ik kortgeleden een rustig Westlands strand gevonden dat nog niet is ontdekt door massatoeristen, en ook niet door massameeuwen. Ik kon er zonder angst mijn bammetjes eten en mijn kinderen hebben er uren gespeeld. Net als vroeger, ik wist niet dat het nog kon!Waarom ze er niet durven komen, die meeuwen, ik weet het niet. Misschien hebben ze dit strand nog niet ontdekt? Of zijn de havens met verse vis te ver weg? Zijn er te weinig strandtenten? Het kan mij niet schelen, ik heb mijn leuke uitstapje terug. Nu nog wachten op mooi weer…