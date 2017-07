Meevaren in een reddingsboot van de KNRM? Vrijwilligers geven kijkje in keuken

Archieffoto

KATWIJK - Altijd al eens een kijkje willen nemen op een reddingsboot? Dat kan woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bij de Koninklijke Nederlands Reddingsmaatschappij in Katwijk.

'Deze avond is bedoeld om mensen een kijkje in de keuken te geven bij de KNRM', vertelt woordvoerder Gert-Jan Onderwater van de KNRM Katwijk.



'Je kan in gesprek gaan met vrijwilligers die het reddingswerk doen, je kan foto's bekijken van acties en oefeningen en we hebben filmmateriaal. Je kan de reddingsboot bekijken, maar ook de tractor die de reddingsboot lanceert. We hebben ook nog een kusthulpverleningsvoertuig waarmee we de ambulancedienst assisteren bij het vervoeren van slachtoffers. Daarnaast zijn er andere hulpverleners van bijvoorbeeld de brandweer, de ambulancedienst, de strandpolitie, de reddingsbrigade en de politiehondenvereniging.'



Donateur



Aan het eind van de avond wordt er ook gevaren in de reddingsboot. 'Mocht je deze avond donateur worden van de KNRM, dan mag je meevaren', belooft Onderwater.



Donateurs zijn voor de KNRM erg belangrijk. 'We krijgen namelijk geen subsidie van de overheid. We drijven op donateurs, die een vrijwillige bijdrage geven. Voor vijf euro kun je al donateur worden.'



Door: Redactie Correctie melden