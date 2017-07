VIDEO: Dieven breken in een paar seconden bestelbus open

POELDIJK - In de nacht van dinsdag op woensdag is er ruim 5000 euro aan gereedschappen buit gemaakt uit een bedrijfsbusje in Poeldijk. De gedupeerde eigenaar van het busje legde alles vast op video. Op de beelden is haarfijn te zien hoe de twee inbrekers te werk gaan.

Eigenaar van de bedrijfsbus Peter Regeer is ontsteld: 'Toen ik vanochtend bij mijn bus aankwam, stond de achterdeur open. Ik ben meteen terug naar binnen gerend om de beelden te bekijken. Daarop bleek dat er rond 4.00 uur vannacht door twee mannen is ingebroken in mijn auto. Diep triest.'Regeer heeft een infrarood camera gericht op de weg voor zijn huis. 'Ik parkeer mijn bus altijd op dezelfde plek, zodat ik die goed in de gaten kan houden. Ik heb vannacht niks gemerkt van de inbraak, want mijn huis grenst niet direct aan de weg', vertelt hij.In totaal is er aan ruim 5000 euro aan gereedschappen en meetapparatuur gestolen. Regeer heeft een eigen elektrabedrijf, en moet zijn werk nu met de hand doen, zonder geavanceerd materiaal. 'Heel onhandig', klaagt hij.De man deed aangifte bij de politie, maar daar kan hij op zijn vroegst pas op zondag terecht. Een woordvoerder van de politie laat weten: 'Van simpele delicten als fietsendiefstallen kan aangifte worden gedaan via internet, maar beelden moeten worden afgeleverd op het bureau.'Heeft u iets gezien, gehoord, of heeft u informatie voor de politie? Bel de opsporingstiplijn: 0800-607 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.