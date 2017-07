Terreurverdachte Laura H. op vrije voeten

Na een jaar onderzoek van het OM bleek tijdens de vorige zitting op 20 juli dat voor dat scenario geen bewijs was. Toen H.'s advocaat om haar voorlopige vrijlating vroeg verzette het OM zich daar niet langer tegen.'Als we de balans opmaken na een jaar kan ze wat ons betreft onder voorwaarden tot aan de inhoudelijke behandeling in vrijheid gesteld worden,' zei terrorisme-aanklager Ferry van Veghel.De rechtbank stelt wel voorwaarden aan de vrijlating. H. moet een enkelband dragen en mag geen contact hebben met de media. Ook moet ze gaan praten met een islamdeskundige. Daarnaast krijgt ze een contactverbod opgelegd voor haar man en zijn familie en mag ze niet in de buurt van de landsgrenzen komen.Ondanks haar voorlopige vrijlating blijft Laura H. wel verdachte. Volgens het OM heeft zij zich schuldig gemaakt aan deelname en aan het voorbereiden van deelname aan een terroristische organisatie.Verzoeken van de verdediging om bepaalde getuigen te horen zijn afgewezen door de rechtbank. De advocaat van H. wilde onder meer haar man Ibrahim horen, evenals een Koerdische generaal. Omdat het onwaarschijnlijk is dat die daadwerkelijk naar Nederland zullen komen om te getuigen werden die verzoeken verworpen.De inhoudelijke behandeling van het proces is op 12 en 13 oktober, dan moet H. zich opnieuw melden.