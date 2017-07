Agent schrikt van alcoholpromillage van man die op weg ligt: 'Dit zien wij niet iedere dag'

De man moest blazen. (Foto: Facebook politie Zuiderpark)

DEN HAAG - De man die vorige week op de weg lag in de Melis Stokelaan in Den Haag en daar bijna werd aangereden, was stomdronken. Agenten zijn niet snel onder de indruk, maar aan de 1650 ugl die deze man blies besteedt de politie Zuiderpark op Facebook een apart artikel.

'Dit was het hoogste aantal ugl dat ik ooit heb gemeten', laat een van de agenten op Facebook weten.



Toen de agent aankwam bij de man, was hij al overeind geholpen door degene die de politie had gewaarschuwd. 'Maar ik denk dat hij liever was blijven liggen... De man kon nog net door de melder overeind gehouden worden.'



'Gevaarlijk voor mens'



Voor de zekerheid liet de agent de man blazen. 'Mijn collega en ik zijn niet snel onder de indruk. Maar bij het lezen van de uitslag van de test maakte de verbazing zich toch even van ons meester: 1650 ugl is een testuitslag die wij niet iedere dag zien.' Het is zeven keer meer dan een ervaren bestuurder mag drinken.



'Zo’n hoeveelheid alcohol is gevaarlijk voor een mens', benadrukt de agent. Daarom werd de man meteen in een ambulancepersoneel naar een ziekenhuis gebracht. 'Ik sluit niet uit dat hij een dag later flinke hoofdpijn had...'







Door: Redactie Correctie melden