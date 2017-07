Witteveen Mode failliet, winkels nog open: 'De koffie staat klaar'

Witteveen in Alphen aan den Rijn (Foto: GoogleMaps)

REGIO - Dameskledingverkoper Witteveen Mode is dinsdag door de rechtbank Midden-Nederland falliet verklaard. Een té hoog opgelopen belastingschuld is de winkel fataal geworden. De winkels zelf zijn woensdag nog gewoon geopend. 'De koffie staat klaar', vertelt een verkoopmedewerkster in het filiaal in Katwijk enthousiast.

Witteveen Mode heeft dertien winkels in onze regio. Die lijken vooralsnog open te blijven 'Ik werk hier al vijftien jaar, en doe dat met veel plezier. Naar mijn weten zijn alle filialen gewoon geopend. We moeten nu afwachten en gewoon doorgaan. Ik hoop op een doorstart', aldus de Katwijke verkoopster.



Ook de modezaak van Witteveen in Alphen aan den Rijn is woensdag geopend. 'Het is natuurlijk een hele vervelende situatie, maar wij zijn open totdat het hoofdkantoor ons vertelt te sluiten.'



'Modebewuste volwassen vrouw'



Witteveen Mode verkeerde al langer in financiële problemen. In juni leken deze door huisbank ABN Amro te worden opgelost, maar nu is Witteveen alsnog failliet verklaard. Het bedrijf zou zich niet houden aan de betalingsregeling.



Curator Rinke Dulack van advocatenkantoor Van Benthem & Keulen is druk bezig met de afhandeling van het faillisement. Pas na dit overleg wordt duidelijk wat er met de inboedel van de winkel gaat gebeuren, en of er een doorstart mogelijk is.