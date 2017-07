Nog veel onduidelijkheid rondom dood Kwon

LEIDEN - Er is nog veel onduidelijkheid rondom de dood van de 25-jarige Youngmin Kwon. Dinsdagavond vond een voorbijganger zijn lichaam in het Galgewater in Leiden. Kwon was sinds zondagmorgen vermist.

'We zijn onderzoek aan het doen,' vertelt een woordvoerder van de politie. 'Er is nog niks bekend over de toedracht. We zijn aan het kijken of we getuigen kunnen horen die hem nog gezien hebben. We kijken of er nog camerabeelden zijn waar hij mogelijk op staat. Het onderzoek is dus nog volop bezig.'De Universiteit Leiden laat in een reactie weten dat Kwon al sinds 2015 niet meer studeerde aan de Universiteit. In dat jaar heeft hij één semester aan de Universiteit gestudeerd. Waar hij daarna wel studeerde is nog niet duidelijk.Kwon was van zaterdag- op zondagnacht op stap in de Next. Hij werd voor het laatst gezien om 4.00 uur lopend van de Langebrug naar het Rapenburg. Hierna ontbrak ieder spoor, totdat een voorbijganger zijn lichaam vond. Eerder zette de politie een sonarboot in om rondom het Rapenburg het water te doorzoeken, dit leverde niks op.