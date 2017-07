Ze zijn vertrokken! ADO Den Haag op weg naar China

Foto: Omroep West

Het vliegtuig is vanmiddag om drie uur vertrokken vanaf Schiphol en zal vannacht, na een tussenstop in Frankfurt, rond half drie Nederlandse tijd op Chinese bodem landen. In Beijing is het dan al half tien 's ochtends. Een groot gedeelte van de eerste dag staat in het teken van rusten. Aan het eind van de middag staat er een training op het programma.Tussen alle spelers bevindt zich ook Wilfried Kanon. De Ivoriaan heeft een aflopend contract bij ADO Den Haag, maar de club en de verdediger hopen snel tot een nieuwe overeenkomst te komen. Deze week trainde Kanon al mee met de selectie en hij reist dus ook af naar China.Omroep West reist de gehele trip achter ADO Den Haag aan doet via alle kanalen dagelijks verslag. Op 11 augustus zendt TV West een documentaire uit over de trip van ADO Den Haag naar China. De eerste aflevering is om 17.00 uur te zien.Hieronder een fotoreportage van verslaggever Jim van der Deijl.