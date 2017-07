Aarlanderveen loopt uit voor zomerfeesten: 'Het is een grote reünie'

Foto: Omroep West

AARLANDERVEEN - Drie dagen lang is Aarlanderveen in de ban van de Zomerfeesten. Het jaarlijkse hoogtepunt van het dorpsfeest is op woensdagochtend: Ringsteken met landbouwtractoren.





'Voor de 95ste keer organiseren we dit. En je ziet het… heel het dorp loopt ervoor uit', vertelt organisator André de Bruin. 'Veel van de 1.200 Veners plannen hun zomervakantie om de Zomerfeesten heen en oud-inwoners keren speciaal voor deze driedaagse terug naar het dorp om oude bekenden opnieuw te zien. Het is een grote reünie.'



Van maandag tot en met woensdag zijn er talloze activiteiten: van poldervolleybal tot het prutparcours en van buikglijden van de dijk tot stoelendans zonder stoelen. Ook is er live-muziek.



'Langs de Kerkvaartseweg staan honderden mensen te kijken naar hun dorpsgenoten. Ik ben de bestuurder en mijn zus zit naast me. Ik probeer op een zo goed mogelijk tempo op de ringen af te rijden en zij moet dan met die stok de ringen eraf steken', legt één van de deelnemers uit. Het is een echt Aarlanderveens spel, want één van de twee opzittenden moet uit het dorp komen.'

