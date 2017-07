Weduwe wil weten: Waar is de vouwwagen gestald?

DELFGAUW - Jolanda uit Delfgauw is recent weduwe geworden. Behalve het verdriet om het verlies van haar echtgenoot moet er natuurlijk een hoop geregeld worden. En wat blijkt, de gloednieuwe Cabanon vouwwagen die het echtpaar recent had gekocht, is onvindbaar. De man van Jolanda heeft het kampeermiddel ergens gestald zonder dat ze weet waar dit is.





Wie kan Jolanda helpen en weet waar haar vouwwagen staat? Het kenteken van de auto is er waarschijnlijk aangeschroefd, 40-PV-TN. En de vouwwagen heeft een groen zeil.