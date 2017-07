Politie onderzoekt schietincident aan Badhuisweg, Scheveningen

Onderzoek schietincident - Foto Regio 15

DEN HAAG - De politie is woensdagmiddag begonnen met een groot onderzoek naar een mogelijk schietincident aan de Badhuisweg in Scheveningen. Tijdens het onderzoek zijn twee verdachten aangehouden, meldt de politie via Twitter.







De weg is in beide richtingen afgesloten. Waar de melding van het mogelijke schietincident vandaan kwam is niet duidelijk. De politie is druk bezig met een sporenonderzoek bevestigen ze aan Omroep West.

Door: Redactie Correctie melden