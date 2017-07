Kap nâh; Standbeeld Haagse Harry zonder toestemming gebruikt in reclame Rabobank

Reclame Rabobank

De bank gebruikte een overzichtsfoto van de Grote Markt, waarop het standbeeld te zien was. De erven Rueb waren daar niet blij mee en wilde dat de campagne zou stoppen. De bank was volgens woordvoerster Vanessa Dobbe in de veronderstelling de foto te kunnen gebruiken en had daar ook toestemming van de gemeente Den Haag voor.De moeilijkheid met de foto is, volgens de bank, dat het een foto van de openbare ruimte is waar het beeld van Haagse Harry ook op staat. Op dat standbeeld rust auteursrecht, maar op de openbare ruimte niet. Volgens het wetboek wordt het standbeeld na verloop van tijd onderdeel van de openbare ruimte, maar het is onduidelijk of dat hier ook het geval is.Om een rechtszaak te voorkomen hebben volgens cabaretier Sjaak Bral, die namens de familie Rueb het woord voert, de familie en de bank afgesproken dat de campagne stopt en er 2.000 euro aan een goed doel betaald wordt. Dat goede doel is het Haagse Straatconsulaat. De bank haalt zo snel mogelijk alle posters weg en vernietigt ze . Op 31 juli verdwijnt ook de poster van de reclamemast bij het stadion van ADO Den Haag.Volgens Bral betreurt Rabo-directeur Harry Wientjes, die - geloof het of niet - bijnaam Haagse Harry heeft, hoe het gelopen is.