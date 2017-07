Corsokoorts neemt toe, kilometer aan regenleidingen op corsoboot Kwintsheul

Foto: Omroep West

KWINTSHEUL - Met nog ruim een week te gaan tot het Varend Corso, werken de vrijwilligers van corsoboot Kwintsheul het zweet op hun voorhoofd. De dorpskern is er ook dit jaar weer bij. Op de boot is een kilometer aan regenleidingen verwerkt, weet mediapartner WOS.

Daarvoor is het materiaal uit een oude kas gebruikt. 'Wij hebben drie kilometer aan leidingen geverfd, want de buizen hebben wij drie keer in onze handen gehad', zegt coördinator Irma Smits. Op de boot staan verder een piano en een lift.



Die boot is nu nog spierwit, maar het wordt één groot kleurenpalet. Smits: 'Het wordt schitterend, het wordt Life of Color'. Vorig jaar won de dorpskern Kwintsheul met 'De Nachtwacht' twee prijzen. 'Maar daar doen wij het niet voor. Wij vinden het geweldig met ons team elk jaar een corsoboot te maken.'





Be Happy





Het Varend Corso is dit jaar op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus. Het thema dit jaar: Be Happy.



