Deze mannen houden de Leidse grachten schoon

LEIDEN - Zes dagen per week varen ze met een boot over de Leidse grachten. De heren van de de afdeling Beheer en Reiniging van de gemeente Leiden. Doel is om de grachten zo schoon mogelijk te houden en dat is zeker tijdens de zomermaanden hard nodig. Het werk wordt binnen de afdeling gezien als dé erebaan.

Woensdag mogen Johan en Dumus samen een rondje varen op de vuilnisboot door de Leidse binnenstad. Het weer is prima, dus is het voor de twee heren prima vertoeven op het water.'Het is heerlijk', zegt Dumus. 'Je ziet Leiden vanaf een hele andere kant en wij komen ook op plekken waar je normaliter eigenlijk niet kan komen.'Tijdens ieder rondje dat gevaren wordt halen de heren kilo's aan vuilnis uit het water. Plastic, fietsen, dode dieren, dranghekken. Je kan het zo gek niet verzinnen of het wordt uit het water gehaald. 'Met name na Leidens ontzet is het water echt heel smerig.'Maar vandaag is de vangst ook goed. Nabij de Leidse Marebrug tilt Dumus met de kleine kraan, die op de boot bevestigd is, maar liefst vier fietsen uit het water. 'Die liggen vaak in de hoeken bij bruggen. Dat weten we inmiddels wel', vult Johan aan.Binnen de afdeling waar Johan en Dumus werken wordt het werken op de vuilnisboot gezien als een erebaantje. 'Maar het is ook heerlijk werk', zegt Johan. 'We zijn de hele dag buiten en mogen door heel de binnenstad varen.'