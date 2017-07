Wilhelmina, Pavarotti en Churchill; Hotel Kurhaus krijgt na 40 jaar weer een nieuw gastenboek

Het nieuwste gastenboek van hotel Kurhaus Foto: Grand Hotel Amrâth Kurhaus

DEN HAAG - Het eerste gastenboek van het Kurhaus werd in 1893 voor het eerst ondertekend door Koningin Wilhelmina. Sindsdien hebben onder andere Luciano Pavarotti, Henry Kissinger, Hillary Clinton en Winston Churchill iets in het enorme boekwerk achtergelaten. Een tweede boek raakte na 40 jaar vol, daarom is er nu een nieuwe.

De voorkant van het boek is versierd met gouden golven die de ligging aan zee illustreren. De eerste twee pagina's blijven traditiegetrouw voor leden van het Koningklijk huis.



Welke filmsterren, artiesten en staatshoofden iets zullen achterlaten in de derde editie van het gastenboek moet nog blijken.







